"كيفية اتباع أساليب التربية المثلى فى معاملة الأطفال" ورشة حكي بالوادي الجديد

ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

وفى إطار اليوم العالمي للطفل نظمت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث ورشة حكى عن "كيفية اتباع أساليب التربية المثلى فى معاملة الاطفال" حاضرتها الدكتورة سلوى مصطفى

تعد هذه الورشة من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الآباء والأمهات بأساليب تربوية مثلى لتربية الأطفال، وتعزيز حوار بناء حول هذا الموضوع. وقد ناقشت الدكتورة سلوى مصطفى خلال الورشة عدة موضوعات مثل أهمية الحوار الدائم بين الآباء والأطفال، والحاجة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لتطوير المهارات الاجتماعية والذهنية للطفل، وكيفية التعامل مع الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الآباء في تربية الأطفال.

وقد أثارت الورشة إقبالاً كبيراً من الآباء والأمهات الذين اعتبروها فرصة لتعلم أساليب جديدة ومتطورة لتربية الأطفال، كما اتفق الجميع على أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تساعد على بناء جيل نشط ومثقف. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لتنمية المجتمع وتعزيز الثقافة في مصر.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد