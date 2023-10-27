"علامات الساعة الصغرى والكبرى" محاضرة دينية بقصر ثقافة الخارجة

نظمت محاضرة دينية بعنوان "علامات الساعة الصغرى والكبرى" في قصر ثقافة الخارجة، وذلك في إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف. يأتي هذا النشاط ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وبتنفيذ فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد والتابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تشرف على تنظيم المحاضرة سماح مسعود، مدير قصر ثقافة الخارجة، وتمتاز المحاضرة بإلقاء الشيخ محمد عبد الظاهر، من مديرية أوقاف الوادي الجديد.

قصر ثقافة الخارجة ينظم محاضرة دينية

واستفاد الجمهور من المحاضرة الدينية من رؤى ومعرفة الشيخ محمد عبد الظاهر، وأن تجيب على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع. كما ستكون المحاضرة ملهمة لجميع الحاضرين وستعزز الوعي الديني والثقافي في المجتمع.

وأكدت سماح مسعود بأن تنظيم مثل هذه المحاضرات الدينية جزءًا من جهود الوزارتين في تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين الثقافي والديني، وتوفير المعرفة والتربية الدينية للمجتمع. وتعد هذه الفعالية أحد الأمثلة الجيدة على التعاون بين الوزارتين والهيئات الثقافية والدينية لنشر العلوم الإسلامية في مختلف المناطق العمرانية في مصر.

وأشارت سماح بأن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على علامات الساعة الصغرى والكبرى في الإسلام، وتشرح تلك العلامات وأهميتها وأثرها على الإنسان والمجتمع. وتعد هذه المحاضرة فرصة للمشاركين لفهم النصوص الدينية وزيادة معرفتهم بمفاهيم الإسلام الأساسية.

قصر ثقافة الخارجة ينظم محاضرة دينية