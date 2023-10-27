أطفال الوادي الجديد يشاركون في مشروع أهل مصر لأطفال المناطق الحدودية ببورسعيد

في إطار مشروع أهل مصر لاطفال المناطق الحدودية في محافظة بورسعيد والذي يهدف إلى توفير فرص تعليمية وترفيهية للأطفال الذين يعيشون في تلك المناطق النائية والمحرومة. يهتم المشروع بتطوير قدرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية.

يشارك في هذا المشروع 40 طفلاً وطفلة من محافظة الوادي الجديد، حيث سيتم نقلهم إلى محافظة بورسعيد لمدة أسبوع تقريبًا. سيرعوا هؤلاء الأطفال في مخيم تضم العديد من الأنشطة الشيقة والمفيدة التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفكرية.

سيشمل المشروع نشاطات وبرامج تعليمية ترفيهية مثل ورش عمل فنية وحرفية ومسابقات تثقيفية. سيرى الأطفال عروضًا بالحركة وعروضًا مسرحية حية وسيتاح لهم أيضًا الفرصة للتواصل واللعب مع أطفال آخرين وتكوين صداقات جديدة.

يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة الوعي لدى الأطفال بأهمية التعليم وحقوق الطفل والتواصل الفعال والتفاهم المتبادل. سيتعلمون قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية وكيفية العمل كفريق والتعاون مع الآخرين.

من المهم أن نذكر أن المشروع يتم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها المختلفة ومدرسة أهل مصر، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في تنظيم الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال في المناطق الحدودية والنائية. يهدف المشروع إلى توفير فرصة للأطفال للتعلم والاستمتاع بأنشطة جديدة وتوسيع آفاقهم وتطوير قدراتهم.

تأمل الهيئة العامة لقصور الثقافة وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في هذا المشروع أن يسهم في تعزيز التواصل والتضامن بين الجماعات المختلفة في البلاد وتقديم فرص للأطفال في المناطق الحدودية للاستفادة من تجارب جديدة وتحسين جودة حياتهم.

أطفال الوادي الجديد يشاركون في مشروع أهل مصر لاطفال المناطق الحدودية ببورسعيد

أطفال الوادي الجديد يشاركون في مشروع أهل مصر لاطفال المناطق الحدودية ببورسعيد