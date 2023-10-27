نادي أدب قصر ثقافة الخارجة ينظم أمسية شعرية واحتفالية أدبية

ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد وفى ليلة سادت فيها مشاعر الحب والمودة نظم نادي ادب قصر ثقافة الخارجة برئاسة الشاعر مصطفى معاذ وإشراف الشاعر محمد صابر مسئول نادى الادب

أمسية شعرية و احتفالية أدبية للشاعر سيد بشير بمناسبة صدور ديوانه الأول "بشاير" وبحضور شعراء وادباء نادى ادب الخارجة وعدد كبير من المثقفين والمبدعين ومحبي الشعر بالوادى الجديد وبحضور ابراهيم خليل مدير عام الثقافة الاسبق وتحت اشراف سماح مسعود مدير قصر الثقافة بالخارجة

شهدت الليلة حضورًا كبيرًا من الشعراء والأدباء في نادي أدب الخارجة، برئاسة الشاعر مصطفى معاذ وإشراف الشاعر محمد صابر، المسئول عن النادي. كما حضر الحفل عدد كبير من المثقفين والمبدعين وعشاق الشعر في الوادي الجديد.

تمت هذه الأمسية باعتبارها مناسبة للاحتفاء بصدور ديوان "بشاير"، الذي يُعتبر الديوان الأول للشاعر سيد بشير. يتضمن الديوان مجموعة من القصائد التي تتناول موضوعات متنوعة تعكس رؤية وابداع الشاعر. تم تقديم قراءات مميزة لبعض القصائد من الديوان، وشارك الحضور في فعاليات الأمسية من خلال النقاش والتعبير عن انطباعاتهم حول قصائده.

وقد تعد هذه الأمسية فرصة للشعراء والكتّاب في الوادي الجديد للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وتعزيز التواصل والتفاعل بينهم وبين عشاق الأدب في المجتمع. وتعكس هذه الفعالية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم الأنشطة الثقافية المتنوعة وتعزيز الحياة الثقافية في الوادي الجديد.

بهذه الأمسية، تمت تعزيز قيمة الشعر والأدب في المجتمع وتعميق الفهم والاحترام للثقافات المختلفة. كما تم تشجيع الشباب والشابات الموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال الشعر والكتابة.

باختصار، شكلت هذه الأمسية الشعرية والاحتفالية أدبية فرصة رائعة للتعبير الفني والتواصل الثقافي في الوادي الجديد. وتأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة والأدب وتشجيع المواهب الشابة في المنطقة.

نادي ادب قصر ثقافة الخارجة ينظم أمسية شعرية و احتفالية أدبية

نادي ادب قصر ثقافة الخارجة ينظم أمسية شعرية و احتفالية أدبية