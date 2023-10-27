الضعف المتزايد في الذراع أو الساق علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية

قال طبيب الأعصاب ألكسندر شيرشوف، إن أعراض القلق الأكثر شيوعًا المرتبطة بالسكتة الدماغية تظهر في جانب واحد من الجسم.

وذكّر الدكتور شيرشوف موسكو 24 في تعليق له أنه أثناء السكتة الدماغية يحدث اضطراب خطير في الدورة الدموية الدماغية، وفي حالة السكتة الدماغية، تحدث تلك التغيرات العصبية غير السارة التي تسببها هذه الكارثة الوعائية في نصف الجسم، على سبيل المثال، أشار شيرشوف إلى أن أحد أعراض السكتة الدماغية قد يكون ضعفًا متزايدًا في الذراع أو الساق.

وقد تصاب فجأة بضعف في الذراع أو الساق لا يختفي ويزداد سوءًا بالإضافة إلى ذلك، فإن الخدر أو الوخز بالإبر، أو فقدان وظيفة الكلام أو عدم القدرة على التعرف على كلمات الآخرين، وكذلك فقدان الرؤية على المدى القصير يجب أن تكون مثيرة للقلق.

تحدث السكتة الدماغية في الحالات التي يصبح فيها الشريان الذي يزود الدماغ بالدم مسدودًا بجلطة دموية، ونوع آخر من السكتة الدماغية النزفية، ويصيب الشخص عندما تمزق الأوعية الدموية ونزيف في الدماغ، وقال ألكسندر شيرشوف إن هذا النوع من السكتات الدماغية يتميز بتدهور شديد في الصحة.

وتتميز السكتة الدماغية النزفية بالصداع ومعدل تطور أسرع للأعراض وعادة ما تظهر جميع الأعراض فجأة.

وشدد طبيب الأعصاب على أنه في حالة الاشتباه في حدوث جلطة دماغية، يجب على المصاب الاتصال بالإسعاف على الفور ويعتمد مصير المريض في المستقبل، سواء كان خطر الموت أو التعافي المحتمل، إلى حد كبير على توقيت تقديمه.