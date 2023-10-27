صبحي: الاستثمار في مشاركة الشباب السياسية يوفر فرصاً لتطور المجتمع

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لقاءً حوارياً مفتوحاً مع المشاركين باللقاء الختامي للمشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية تحت شعار "النسور"، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمشاركة ١٤٠٠ لاعباً ولاعبة، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية بالاستحقاق الرئاسي المقبل. ‏

يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للشباب.

تناول اللقاء الحديث عن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار "شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " ، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، والحديث عن مواعيد وأماكن تنفيذها بــ 7 محافظات كمرحلة أولي وهي محافظات" القليوبية، قنا، دمياط، كفرالشيخ، المنوفية، الإسكندرية، الإسماعيلية"، كما تناول اللقاء الحديث عن تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة بــ 10 محافظات هي" السويس، البحر الأحمر، الغربية، الأقصر، البحيرة، أسوان، الفيوم، الشرقية، الدقهلية، أسيـوط".

وتنفذ اللقاءات علي مستوي الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاءً حوارياً، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الاستثمار في مشاركة الشباب السياسية، يوفر فرصاً لتطور المجتمع، وتعزيز العدالة الإجتماعية، وعندما تنخرط هذه المكونات بشكل مشترك في المشاركة السياسية يكون لها تأثير أكبر في الشئون التي تؤثر على المجتمع.

أشار "صبحي" إلي أن المشاركة في الانتخابات مسؤولية مشتركة للدولة بمختلف مؤسساتها الرسمية والغير رسمية، مبيناً أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج حول المشاركة السياسية للشباب، ورفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية، موضحاً أن المشاركة في الإنتخابات تعكس المشاركة السياسية ومدى المواطنة لدى الشباب، وتوجههم نحو العمل الجماعي.

وتابع وزير الشباب أن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والتي أطلقتها الوزارة تحت شعار "شارك ٠٠ الكلمة كلمتك"، تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجاً يحتذى به أمام كافة دول العالم.

حضر اللقاء الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، مصطفي عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامه للقاعدة الشعبية، الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية.