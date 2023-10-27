"المشاركة السياسية وأثرها في تعميق الانتماء للوطن" ندوة بمركز إعلام الداخلة

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول “المشاركة السياسية وأثرها في تعميق الانتماء للوطن”، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد وبحضور العديد من المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية.

قال الدكتور حمودة عبد الواحد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الوادي الجديد، إن المشاركة السياسية الفعالة هي أساس الديمقراطية وهي أحد أشكال التعبير عن سيادة الشعب، مشيراً إلى أن المشاركة السياسية لها عدة أشكال منها الترشح . والتصويت في الانتخابات.

وأضاف أن الترشح للوظائف العامة والتصويت في الانتخابات حق لكل مواطن يخضع لشروط معينة، وهذا الحق الدستوري تترتب عليه واجبات أهمها ضرورة العمل على الارتقاء بالوطن الذي ينتمي إليه وإبراز قيمته. صورة إيجابية للعالم.

وأشار إلى أنه عندما يدلي المواطن بصوته في الانتخابات فإن ذلك الصوت يعبر عن انتماء المواطن لوطنه وليس لمرشح معين، وهناك عدة عناصر لتعزيز المشاركة السياسية أبرزها تفعيل الدور المواطنة ومؤسسات المجتمع ودور المرأة والشباب في الحياة السياسية من أجل خلق ثقافة سياسية واعية تفي بمسؤولياتها تجاه الوطن، وترفع من قيمة الولاء والانتماء له، وهناك علاقة وثيقة بين المشاركة السياسية والمواطنة، إذ تجسد المشاركة السياسية مفهوم المواطنة شكلاً ومضموناً، والمواطنة بما تمنحه من حقوق وواجبات تفتح المجال أمام المواطن للمشاركة السياسية.