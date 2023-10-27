بيت ثقافة الراشدة ينظم ورشة عمل بعنوان "قص ولزق"

في إطار الأنشطة الثقافية والترفيهية المقدمة للأطفال، نظمت بيت ثقافة الراشدة ورشة عمل بعنوان "قص ولزق"، وذلك ضمن خطة الأنشطة التي يقوم بها فريق الهيئة العامة لقصور الثقافة. تم تنفيذ الورشة في إطار الجهود المبذولة لتنمية قدرات الأطفال وتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

تم تنظيم الورشة في قاعة بيت ثقافة الراشدة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبدالمريد، وبإشراف الكاتب محمد نبيل، الذي يشغل منصب رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي. قدم الورشة عمرو البسيوني، الذي قام بتدريب الأطفال وتعليمهم فنون القص واللصق.

تم توفير جميع المواد اللازمة للورشة، مثل أوراق القص واللصق والمقصات، لكي يتمكن الأطفال من تنفيذ أعمالهم الفنية بكل سهولة. تعلم الأطفال كيفية قص الورق وتشكيله بأشكال مختلفة، ثم قاموا بلصق الأشكال على ورقة أخرى لإنشاء لوحات فنية جميلة ومبتكرة.

خلال الورشة، استمتع الأطفال بتعلم المهارات الأساسية في فن القص واللصق وكيفية التعبير عن أفكارهم الإبداعية من خلال الفن التشكيلي. كما قدم المدرب بعض النصائح والتوجيهات للأطفال لتحسين مهاراتهم وتنمية خيالهم الفني.

تعد هذه الورشة فرصة ممتازة للأطفال للاستفادة من وقتهم بشكل مفيد وممتع في نفس الوقت، كما تساهم في تطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية. وتعكس هذه الورشة الاهتمام الكبير بقضية تطوير الفنون التشكيلية لدى الأطفال، وتؤكد على أهمية تشجيع الشباب على الاهتمام بالفن والتعبير الابداعي.

بعد انتهاء الورشة، أشاد الأطفال بالفرصة التي تمنحوها بيت ثقافة الراشدة للتعلم والتطور الفني، وأعربوا عن سعادتهم للاستفادة من المهارات الجديدة التي اكتسبوها. كما أعرب المشرفون عن ارتياحهم لنجاح الورشة وتقديم فرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة وفنية.

يأمل فريق الهيئة العامة لقصور الثقافة في مواصلة تنظيم مثل هذه الورش وتوفير الفرص والمنصات التي تعزز مهارات وابداع الأطفال في الفنون، وتساهم في تطور المجتمع الثقافي.