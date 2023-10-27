"المشاركة السياسية للمرأة" ندوة ينظمها "إعلام جنوب أسيوط" بالتعاون "القومي للمرأة"

تحت شعار "صوتك هو مستقبلك .. انزل وشارك"، شارك فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط مركز إعلام جنوب أسيوط في ندوة حول "المشاركة السياسية للمرأة" في قرية البربا بمركز صدفا، بحضور الدكتورة مروة سلام مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط وأهالي القرية وشارك في الندوة حوالي 60 شخصًا.

وقد قدمت الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط، محاضرة في الندوة عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات الرئاسية القادمة وضرورة النزول للادلاء بصوتها وتشجيع الأبناء على ذلك.

كما تمت مناقشة جهود المؤسسات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتم استعراض أيضًا القضايا التي تواجه المرأة في المجتمع وكيفية التغلب عليها من خلال المشاركة السياسية. تم تأكيد أن المرأة لها صوت قوي ومؤثر في صنع القرارات السياسية وتشكيل المستقبل.

تناولت الندوة أيضًا تجارب نساء قدمن مثالاً لنجاحهن في المجال السياسي وكيف تمكنت من تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي في المجتمع. كما تم مناقشة الطرق الفعالة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتوفير الدعم والفرص المناسبة لإبراز صوتها.

ولفتت إلى أن المرأة لها دور حيوي في تشكيل المجتمع وتحديد مستقبله، وأن المشاركة السياسية للمرأة تعزز من مكانتها في المجتمع وتساعد على تحسين أوضاعها.

وأشارت الدكتورة مروة إلى أهمية توعية النساء بحقوقهن ودورهن في التنمية، وضرورة تفعيل دور المؤسسات النسوية في دعم مشاركتهن في الحياة السياسية والمجتمعية.

كما تحدثت الدكتورة مروة عن أهمية دعم وتشجيع الفئات الشابة في المجتمع للمشاركة في الحياة السياسية وتحمل المسؤولية، وذلك من خلال توفير الفرص المناسبة لهم.

وتم مناقشة تجارب ناجحة لنساء شاركن في الإدارة المحلية والبرلمانية ودور المرأة في خدمة المجتمع. وأثنى الحضور على الندوة وأشادوا بتفاعل الجمهور وتفاعلهم مع الأفكار التي عرضتها الدكتورة مروة.

ودعت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط الحضور إلى القيام بصلاحياتهم الإيجابية والمساهمة الفعالة في تحقيق تطوير مجتمعي يسوده العدل والمساواة. وشددت على ضرورة مواصلة التوعية والتحفيز للمرأة بمختلف أعمارها وتحفيزها للمشاركة الفعالة في العملية السياسية والإدارية في بلدهم.

واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع حضور الجماهير، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور المرأة في المجتمع وأهمية دورهن في الحياة السياسية والاجتماعية.

وتم تشجيع المشاركات على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة وتشجيع المرأة والشباب على المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، بما في ذلك الترشح للمناصب القيادية والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم ومجتمعهم.

ندوة ينظمها مركز اعلام جنوب أسيوط بالتعاون القومي للمرأة

ندوة ينظمها مركز اعلام جنوب أسيوط بالتعاون القومي للمرأة