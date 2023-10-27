سوهاج تشارك باللقاء الختامى المجمع للمشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" بالإسكندرية

تشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة باللقاء الختامي للمشروع القومي: "ها أنا أحقق ذاتي"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة على أرض محافظة الإسكندرية بإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.

يهدف المشروع إلى تنمية قدرات المشاركين في الجانب الرياضي والكشفي ويتضمن بعض مهارات كرة القدم وتدريبات بدنية وكذلك بعض الألعاب الترفيهية وتدريبات الكشافة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

ينفذ اللقاء الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمشاركة 17 مشاركًا ومشاركة من الأطفال اليتامى خلال الفترة من 25 من شهر أكتوبر الجاري حتي 28 / 10 /2023 بالمدينة الشبابية بأبى قير.

أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أهمية مشاركة اللاعبين واللاعبات بالمشروع بتلك اللقاءات لتنمية مهاراتهم ودمج تلك الشريحة بالمجتمع .



أوضح محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة أن اللاعبين يشاركون في الألعاب الترويحية ومسرح العرائس وكرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة ورحلات سياحية.