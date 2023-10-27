التقى كل من أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفضيلة أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية بأهالي نويبع وشيوخ قبائل جنوب سيناء، وذلك عقب صلاة الجمعة اليوم 27 أكتوبر 2023م، حيث حيَّا وزير الأوقاف أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وقد عبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق، ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس/ عبدالفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وما يتم في عهد سيادته من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة المصرية في سيناء، معبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها بصدق عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء.

وزير الأوقاف لأهالي نويبع: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول

وزير الأوقاف لأهالي نويبع: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول

وزير الأوقاف لأهالي نويبع: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول

وزير الأوقاف لأهالي نويبع: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول

وزير الأوقاف لأهالي نويبع: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول

وزير الأوقاف لأهالي نويبع: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول



