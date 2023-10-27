تحرير 54 محضرًا بديروط خلال حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية

وجَّه رؤساء الوحدات المحلية والقروية بمحافظة أسيوط بتكثيف حملات رصد ميداني لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وتحرير المحاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين وفرض غرامات فورية وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

أكد رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى.



قد تم تشكيل لجان بنطاق كل مركز ولجان فرعية بالقرى تتولى المتابعة المستمرة ورصد أية مخالفات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لمواجهة تلك الظاهرة بكل حسم ودون تهاون وذلك حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا للإضرار بالبيئة المحيطة.

مشيرًا إلى أن أهمية إزالة المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها وبخاصة قش الذرة مع ضرورة حث المواطنين عامة والمزارعين خاصة بالحفاظ علي البيئة ورفع الوعي والتثقيف لديهم والتخلص من السلوكيات غير الحضارية، بما يعود بفوائد علي الصحة العامة والحفاظ على البيئة.



قام رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي البيئة والزراعة والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه مصري وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتوعيتهم بأهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية منعًا للمساءلة القانونية ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعيًّا الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه أوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم تنفيذ حملة لرصد أعمال حرق المخلفات الزراعية والبوص تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وذلك بمشاركة شعبان محيي الدين رئيس الوحدة المحلية بديروط الشريف، وجمال عبدالناصر مسئول البيئة بديروط الشريف، وحمادة يوسف مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية، والمهندس إبراهيم محمد شحات مفتش بجهاز شئون البيئة، مشيرًا إلى تحرير 54 محضرًا بيئي بقريتي السراقنا وأبوالهدر بديروط الشريف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقًا للقانون مؤكدًا مواصلة الجهود وتكثيف حملات الرصد للحد من تلك الظاهرة.

حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية بقرى أسيوط وتحرير 54 محضر بديروط

حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية بقرى أسيوط وتحرير 54 محضر بديروط

حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية بقرى أسيوط وتحرير 54 محضر بديروط

حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية بقرى أسيوط وتحرير 54 محضر بديروط

حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية بقرى أسيوط وتحرير 54 محضر بديروط

حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية بقرى أسيوط وتحرير 54 محضر بديروط

حملات رصد وردع حرق المخلفات الزراعية بقرى أسيوط وتحرير 54 محضر بديروط