محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد نوبيع

افتتح دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهم الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتى الجمهورية المجمع الإسلامي لمسجد الصديق بمدينة نويبع، حيث نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، حيث يتم افتتاح مسجد البحراوى بمدينة نوبيع ومسجد صربيط الخادم بمدينة أبوزنيمة.

كما قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم المتميزين في الأداء الوظيفي والمساجد الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بالمحافظة.

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب وتم تكريم المتميزين في الأداء الوظيفي بمحافظة جنوب سيناء وهم:

1. الشيخ محمد علي محمد الشاذلي.

2. الشيخ محمد حمزة محمد عبد الوهاب.

3. السيدة عزة محمود عزمي فرغل.

حيث قام وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء بتوزيع 2طن مواد غذائية وطن للحوام على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة أن أرض سيناء مقدسة أرض التجلى العظيم وكلام موسى عليه السلام ربنا هنا من أرض سيناء.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المسجد تحفة معمارية ترابط بين الحاضر والماضي ويضم 4ماذن وقبة كبيرة ويحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة.

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مساحة المسجد 5000متر مربع بتكلفة 21مليون جنيه مناصفة بين محافظة جنوب سيناء وزارة الأوقاف ويسع 10 آلاف مواطن.

وأشار المحافظ أنه سيتم افتتاح 2 مسجدين مسجد البحرواى بمدينة نوبيع ومسجد طربيط الخادم بمدينة أبوزنيمة.

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