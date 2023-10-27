تنظيم ندوات ورحلات تعليمية وتثقيفية بالمناطق الأثرية لطلاب الشرقية| صور

لرفع المستوى المعرفي..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة رفع الوعى الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية لتعريفهم بآثار بلادهم والتي تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية ودعم روح الانتماء لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة نرمين عوض الله، مدير إدارة التراث الحضاري بديوان عام الشرقية، إلى قيام الإدارة بالتعاون مع نخبة من مفتشى آثار الوجه البحري بتنظيم ندوات ورحلات إلى مختلف المواقع الأثرية وذلك لطلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة لتعريفهم بتاريخنا القومي وعظمة اجدادنا القدماء لافتة إلى أنه تم تنظيم ندوة حول دور الجيش المصري منذ القدم والتي تأتي تزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة لطلاب مدرسة السادات الثانوية بنين بالزقازيق كما تم تنظيم رحلة تثقيفية وترفيهية لمنطقة آثار تل بسطا بالزقازيق وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من إقامة الندوات وتنظيم الرحلات للمواقع الأثرية المختلفة هو توعية طلاب المدارس بأهمية تلك المواقع واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التي تتم وكذلك توعويتهم بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية بمشاركة عدد من طلاب المدارس التابعة لإدارة ههيا التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوة تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة أرسم ولون والسلم والثعبان ومهمة في الدور الرابع والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحرى الصغير، وفي نهاية اليوم تم عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.

كما أكد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الترفية واللهو يساعدان على رفع الروح المعنوية للأطفال المرضى وقدرتهم على مواجهة المرض فضلاً عن تطوير أنماط سلوك الطفل وبالتالي فهم وبناء وتعزيز مهاراته وتنمية سلوكياته وروح الابتكار والمخيلة الفكرية والثقة في النفس لديه، فضلاً عن اكتسابه القوة والمهارات البدنية والاجتماعية والمعرفية.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، أن المكتبة نظمت يوم ترفيهي لعدد (35) طفلا من مرضى وحدة أمراض الدم والأورام بمستشفى الأطفال جامعة الزقازيق، وذلك بالتعاون مع لجنة الصحة بالاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالشرقية، بالإضافة لتنظيم ندوة لأبناء المحافظة بعنوان "التوعية والاكتشاف المبكر لأمراض الدم عند الأطفال" حاضر فيها الدكتور تامرحسان أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس وحدة أمراض الدم والسرطان للأطفال.

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة أن فاعليات اليوم الترفيهي تضمنت مجموعة من الأنشطة الترفيهية المحببة للأطفال من قبل فريق عمل مكتبة مصر العامة والتي تمثلت في "تلوين- مسرح العرائس - رسم علي الوجه - أعمال فنية - عرض فيلم كارتون –العاب حركية" حيث لاقت الأنشطة استحسان وتفاعل الأطفال وأولياء الأمور وتم توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال.