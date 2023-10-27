طابا ونوبيع يسيطران على ترندات مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل

طابا ونوبيع...حالة من الاستياء سيطرت على المصريين صباح اليوم الجمعة بعد سقوط طائرة مجهولة الهوية بطابا في وقت مبكر من اليوم أسفر عنه 6 مصابين، ويليه بساعات تم إطلاق قذيفة من أحد الطائرات في نوبيع، الأمر الذي تسبب في غضب الملايين وجعل طابا ونوبيع ترند بجوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعليق على الأحداث بشكل واضح واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار حالة الأمن والأمان بالأراضي المصرية.

وقال أحد النشطاء: "ورقة جديدة تضاف إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القائم الآن. ودليل على أن التسليح الإسرائيلي عشوائى ويمثل خطر على المنطقة كلها ورقة فى صالح فلسطين المحتلة ووقف إطلاق النار".

يذكر أن المتحدث العسكري المصري أعلن عبر حساباته الرسمية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.

وأكد أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

فيما أعلنت مصادر أمنية مصرية، صباح اليوم، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع الواقعة في نطاق الجيش الثالث الميداني في محافظة جنوب سيناء، ونشرت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو للحظة سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نوبيع، وتداوله النشاط بموقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا".

وأشارت إلى أن المقذوف سقط على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية.

رد الاحتلال الإسرائيلي على سقوط طائرة بطابا

بينما خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس، قائلا: "في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه..الموضوع لا يزال قيد التحقيق..حسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة عن هذا التهديد..ستعمل اسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".

وتفاعل النشطاء مع تغريدة ادرعي التي اعتبرها الكثيرون غير موفقه كالعادة.