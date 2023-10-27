موعد صلاة الجمعة اليوم بعد تطبيق التوقيت الشتوي

مواعيد الصلاة، موعد صلاة الجمعة، موعد أذان الظهر، مواقيت الصلاة، بهذه الكلمات يبحث المواطنون عبر محرك البحث جوجل، بعد تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي، بداية من أمس الخميس الموافق 26 أكتوبر.

بدأ تطبيق التوقيت الشتوي، أمس، بتأخير الساعة إلى الحادية عشرة مساءً، بدلًا من الثانية عشرة صباحًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد صلاة الجمعة، بعد تطبيق التوقيت الشتوي بالمحافظات كافة.

موعد صلاة الجمعة:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة:- 11:39 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية:- 11:44 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في بورسعيد:- 11:34 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ:- 11:26 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف:- 11:39 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج:- 11:37 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في الاقصر:- 11:33 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في اسوان:- 11:32 صباحًا.

يذكر أنه تم تطبيق التوقيت الصيفي، في شهر أبريل الماضي 2023، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة.