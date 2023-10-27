سعر الريال القطري اليوم الجمعة 27-10-2023

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27 أكتوبر2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.44 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.44 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.