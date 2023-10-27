كلاكيت تاني مرة ..ريهام عبد الغفور تقابل محمد فراج في "كتالوج"

كشفت النجمة ريهام عبد العفورعن تعاقدها لمسلسل جديد بعنوان كتالوج" بطولة النجم محمد فراج،وقد حقق الثنائي ريهام عبد الغفور ومحمد فراج نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمهما مسلسل الغرفة 207.

مسلسل "كتالوج" يتكون من 30 حلقة، ومن المفترض أن يتم عرضه على "نتفليكس"

وشارك فراج في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وكان من بطولة أحمد السقا، وشارك فيه سارة الشامي، إنجي المقدم، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، كما أنه يواصل في الفترة الحالية تصوير مسلسل بطن الحوت، تأليف وإخراج أحمد خالد صالح، ويشارك فيه كل من باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، يوسف عثمان، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم تامر حبيب، أمينة خليل، أحمد فهمي وآخرين.

وعلى مستوى السينما عُرض لـ فراج مؤخرًا فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، تأليف وإخراج عمر هلال، وشارك فيه كل من نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي إنساني كوميدي، حول شخصية حسن الذي يجسد محمد فراج دوره، ويُقرر الإلتحاق بفريق كرة القدم للمكفوفين واللعب في كأس العالم، ومن ثم يتظاهر بإصابته بالعمى حتى يستطيع السفر لأوروبا، وتجسد نيللي كريم خلاله شخصية صحفية، تمر بالعديد من المواقف الإنسانية، كما تعيش قصة حب مع محمد فراج

وينتظر فراج خلال الفترة القادمة عرض فيلم أهل الكهف، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ومن بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبو زهرة، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي لعرض العمل بعد تأجيله أكثر من مرة.