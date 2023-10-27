وزيرة البيئة تغادر البلاد للمشاركة فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي"

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للعاصمة الكونغولية برازفيل، للمشاركة فى “قمة برازافيل للأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائي"، التى تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي"، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى، بحضور أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ورؤساء كل من البرازيل، أندونيسيا، جمهورية أفريقيا الوسطى‏، الأمين العام للمنظمة الدولية الفرانكفونية، المفوض الأوروبي للبيئة، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ‏لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، وعدد من الجهات المالية المانحة.

التغيرات المناخية:

أكدت فؤاد، أن القمة تتناول مشاكل ثلاثة أكبر أحواض أنهار في العالم، التي تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية، ويقطنها أكثر من ١,٥ بليون نسمة، وهى حوض الأمازون، حوض الكونغو وحوض بورنيو ميكونغ بجنوب شرق آسيا، لما تحويه من غابات استوائية تلعب دورًا مؤثرًا فى التصدى للتغيرات المناخية.

تفعيل أول ائتلاف عالمي:

أوضحت وزيرة البيئة أن القمة تهدف إلى تفعيل أول ائتلاف عالمي لاستصلاح 350 مليون هكتار من النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، وذلك في إطار عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية وتتمثل أهداف القمة في تعزيز التعاون العلمي والتقني، وتقوية القدرات ومضاعفة التأثير في المنتديات متعددة الأطراف في سبيل الدفاع عن البيئة، بالإضافة إلى تحفيز مشروعات الاستثمار في مجال مكافحة التغير المناخي وحفظ التنوع الأحيائي.

الأحداث العالمية:

لفتت فؤاد إلى الدور المحورى الذى لعبته مصر فى جميع المؤتمرات والأحداث العالمية والإقليمية الخاصة بالتغيرات المناخية، وتحدثت خلالها بلسان أفريقيا، التى تواجه مشكلات كبيرة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، حيث يزداد تهديد أزمة التغير المناخى فى أفريقيا ليصبح الناتج المحلى الإجمالى للدول الأفريقية الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة، وهو ما دفع مصر للمطالبة بزيادة الدعم المالى الموجه للدول الأفريقية لزيادة قدرتهم على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحرص رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على إطلاق مبادرة للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجى، التصحر) كرسالة مهمة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يضم برنامج القمة ثلاث جلسات، حيث يخصص اليوم الأول للجلسة التقنية، والثاني للجلسة الوزارية، واليوم الثالث يتم عقد الجلسة رفيعة المستوى، ومن المقرر على هامش القمة أن تعقد وزيرة البيئة اجتماعًا ثنائيًا مع السيد فيرجينيوس سينكيفيسيوس المفوض الأوروبى للبيئة.