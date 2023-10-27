الشباب والرياضة تنفذ اللقاء الختامي لمراكز تدريب اللياقة البدنية "النسور" بالإسكندرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق فعاليات اللقاء الختامي لمراكز تدريب اللياقة البدنية "فرق النسور"، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (الإدارة العامة للرياضة) بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من يوم ٢٦ إلي يوم ٢٨ أكتوبر الجاري.

يشارك في اللقاء ١٤٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون جميع مراكز التدريب بمحافظات الجمهورية، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

قد أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار كثيرة فى بناء الإنسان، مبينًا أن إطلاق الوزارة لمشروعات وبرامج التنمية الرياضية، يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، في ضوء الدور التنموي للوزارة داخل المجتمع.

يهدف مشروع "النسور" إلي رفع كفاءة اللياقة البدنية من خلال التدريب والتمارين على العروض الرياضية، كذلك تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور د. سونيا عبدالوهاب- وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، د. صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، د. غاده جمال الدين- مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الأخصائيين الرياضيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة، ومدربين ومشرفين المشروع بالمحافظات.

