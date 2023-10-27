“سيناء المباركة” عنوان خطبة الجمعة اليوم

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "سيناء المباركة" المكان والمكانة.. أرض الخير والنماء والتضحية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

وشددت وزارة الأوقافـ، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية؛ مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يجب أن نسجل وباعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومى والعربى معًا.



وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية فى إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالى غزة.

إقامة المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي





تنظم وزارة الأوقاف المصرية المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية للمرة الأولى بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أنه قد تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي على النحو التالي:



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا.



الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 12 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه .



