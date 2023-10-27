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الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصدر سيادي للقاهرة الإخبارية: كل الخيارات متاحة للتعامل بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا

بوابة الوفد الإلكترونية

 نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن مصدر سيادى، قوله إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

 كانت مصادر مطلعة، أفادت أنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

 وأكدت المصادر أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

 كما يشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارٍ فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق.

ووصلت قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.

 

 

 

الجريدة الورقية