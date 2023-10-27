7 أعراض تشير إلى احتمال الإصابة بأمراض القلب

قام أطباء القلب بتسمية الأعراض التي تشير إلى احتمال الإصابة بأمراض القلب، وفي بعض الحالات يكون القلق المتزايد علامة على مرض القلب لدى الشخص.

أبلغ الأطباء الذين يمثلون جمعية القلب الأمريكية عن الأحاسيس التي قد يشعر بها الناس قبل وقت قصير من ظهور نوبة قلبية، حيث أن ألم حاد أو انزعاج في الصدر، وزيادة الانزعاج في الذراع اليسرى ويستمر هذا لعدة دقائق.

إذا ظهرت مثل هذه الأعراض، يجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور، وينتبه أطباء القلب إلى حقيقة أن المشاكل التي تنشأ في نشاط الجهاز القلبي الوعائي لا تبدو دائمًا واضحة، قد تبدو الأعراض التي تشير إلى احتمال الإصابة بأمراض القلب ناتجة عن التعب أو أمراض أخرى كالأتي:

عسر الهضم المفاجئ.

وجع بطن.

غثيان.

فقدان الشهية.

ضعف.

دوخة.

شحوب.

وإذا اقترنت الأعراض الهضمية بالضعف الشديد وفقدان القوة، فمن المرجح أن يشير ذلك إلى احتمال الإصابة بأمراض القلب.

يوصي أطباء القلب أيضًا بعدم تجاهل الأعراض مثل القلق ونوبات القلق التي لا يمكن السيطرة عليها بشكل جيد، وغالبًا ما تتنكر أمراض القلب والأوعية الدموية على أنها اضطرابات في المجال العاطفي.