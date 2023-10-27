ابتعد عن الأكل في الليل.. 6 نصائح للتعامل مع التوقيت الشتوي

تصدر التوقيت الشتوي في مصر محرك البحث “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، وتم تغيير الساعة بشكل رسمي بتأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول منتصف الليلة؛ لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12 صباحًا، بداية من الساعات الأولى ليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي 2023 في مصر لمدة 6 أشهر تنتهي تحديدًا 26 أبريل 2024.

التوقيت الشتوي

نصائح للتعامل مع التوقيت الشتوي في مصر:

وضع جدول زمني في الليل:

يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم، والذى يستمر ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، والالتزام بهذا الوقت، حيث يساعد قدر كافٍ من الراحة أثناء الليل الجسم على التكيف مع تغير الوقت، مع تجنب السهر لساعات طويلة، أو النوم لساعات أطول بعد تغيير الوقت.

استعداد الجسم للتوقيت الحالي:

اذهب إلى السرير مبكرًا لمدة 15 دقيقة، وبهذه الطريقة، يمكن تقبل التغيير بسهولة، ولن يتعرض الجسم للاضطراب.

ابتعد عن الأكل في الليل:

تجنب تناول الأطعمة في وقت الليل، أو بالقرب من وقت النوم، إذ يتسبب في الشعور بالأرق، لذلك يفضل التخطيط لإنهاء وجبات الطعام من خلال تناول وجبة خفيفة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم، مع تقليل الكافيين في الصباح لتجنب الأرق.

الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس:

حاول الحصول على قدر كافٍ من ضوء الشمس الذي يزيد من مادة السيروتونين في الدماغ، ما يساعد على الاستيقاظ بشكل طبيعي في الصباح، ويعمل على التهيئة والاستعداد لتغير الوقت.

ممارسة التمارين الرياضية:

أثناء التوقيت الشتوي حاول على قدر الإمكان ممارسة الرياضة حتى لا يشعر الجسم بالخمول.

حاول الاسترخاء والتأمل:

يعمل القيام بتقنيات الاسترخاء والتأمل والتنفس العميق على تخفيف التوتر والقلق وتحسين جودة النوم دون التفكير في المشكلات اليومية وضغوطات العمل.