مباريات اليوم في الدوري السعودي.. أبرزها كلاسيكو الهلال والأهلي

تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الحادي عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، التي ستكون بثلاث مواجهات، من بينها كلاسيكو الهلال والأهلي، العائد بعد غياب في الموسم الماضي لهبوط الراقي لدوري يلو الدرجة الأولى.

مباريات اليوم في الدوري السعودي:

تنطلق مواجهات اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ووفقًا لعودة التوقيت الشتوي ستقام مواجهتان في نفس التوقيت، وعن مباريات اليوم فهي كالتالي:

يحل الفتح ضيفًا ثقيلًا على الرائد داخل ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي، التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ثاني المواجهات تجمع بين فريقي الرياض والطائي، وفي نفس التوقيت سيشاهد الجمهور مواجهة مهمة على ملعب ستاد الامير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية، ويسعى الفريقان للهروب من خطر الهبوط المبكر.

كلاسيكو الهلال والأهلي في سهرة الجمعة:

في الختام ستكون مباراة الهلال والأهلي في سهرة الجمعة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يمكنكم مشاهدة لقاء السهرة الذي يقام على ملعب ستاد الملك فهد، ويحتاج الزعيم لتحقيق الانتصار لتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمع الراقي في انتصار ينقله لوصافة الترتيب مباشرة.