الحزم يحرج الاتحاد بتعادل مثير في الدوري السعودي

انتهت مواجهة الاتحاد أمام نادي الحزم مساء اليوم الخميس، بالتعادل بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، في إطار مباريات الجولة الحادي عشر من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتحاد والحزم.. تعادل يصعب موقف العميد

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 26 من عمر الشوط الاول وتعادل اللاعب محمد الثاين لنادي الحزم في الدقيقة 63، وعاد حسن كادش ليسجل الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وتمكن اللاعب فايز سليماني من خطف هدف التعادل في الدقيقة 86.

بتعادل الاتحاد مع الحزم يكون العميد قد وقع في التعادل الثالث هذا الموسم بعد هزيمتين وستة انتصارات، يرتفع رصيد النادي إلى 21 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب.

على الجانب الأخر خطف نادي الحزم تعادل مثير وثمين من الاتحاد ليرفع رصيده إى 7 نقاط في المركز السابع عشر من الترتيب متعادلًا للمرة الرابعة عقب الهزيمة في ستة مباريات وانتصار وحيد هذا الموسم.

مباراة الاتحاد المقبلة ستكون أمام فريق الفيحاء يوم الثلاثاء المقبل 31 من شهر أكتوبر الجاري في الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بدور الستة عشر من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.