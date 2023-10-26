صدور العدد الثاني من مجلة "القارئ" الأدبية

صدر العدد الثاني من مجلة (القاريء) الأدبية التي يصدرها حزب الوفد بالدقهلية.

دارت المقالات الرئيسية بالعدد حول (القوة الناعمة)، وكتب فيها كل من د. ياسر الهضيبي "الثقافة والشخصية المصرية"، محمد حلمي سويلم "عودة الروح"، حسام العقدة "القوة الناعمة وحرب أكتوبر"، طارق العوضي "القوة الناعمة يرحمكم الله".

وتناول السيد موسى الشاعر الكبير محمد بغدادي بإطلالة عامة على مسيرته "محمد بغدادي، إبداع الدهشة ودهشة الابداع"، وكتب مجدي شلبي "مفهوم الصراع النفسي في القصة القصيرة، قصة نظرة ليوسف ادريس نموذجا"، وكتب فرج مجاهد "مصطفى الششتاوي وقلاع في الغربة مساحات لمسرود واقعي في إطار إنساني"، وقدم أيمن بتاع فهمي قراءة نقدية في ديوان الجهنمية للشاعر حسام العقدة بعنوان "الثالوث المحبب"، وتساءل نبهان رمضان في مقاله "لماذا يكتب الشعراء الرواية؟".



ضم العدد قصائد الشعراء: سامي سرحان، محمود الزيات، حزين عمر، لودي جورج الحداد، وليد الوصيف، هالة مصطفى، هالة العكرمي، جيهان النجار، وائل ياسين، محمد على النجار، عوض الشيخ، مصطفى منصور، زوزو علي، عبد الله ألماظ، أحمد خليفة، هاني الحداد، جيهان عكاشة، محمود المزلاوي، رياض بو حجيلة، وليد فؤاد، فيصل عبده، عبد الرحيم الماسخ، عبد العزيز الشراكي، أشرف قاسم، عبده الريس، محمد رؤوف، مروة فرحات، مصطفى عبد القوي، إبراهيم حسان.



كما ضم قصصا قصيرة للأدباء: حسن الجيار، منى ياسين، أسامة علام، حسين عبد العزيز، أشرف التعلبي، أشرف بدير، سمية عبد المنعم.



حمل غلاف العدد بورتريه من أعمال الفنانة أميرة قطب، والغلاف الأخير للفنانة اللبنانية ريما عواد، واللوحات الداخلية للشاعرة والفنانة نيفين الطويل، المجلة تصدر برعاية محمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية، حسام العقدة المشرف العام، برئاسة تحرير طارق العوضي.