أمريكا تُشكك في الأرقام الفلسطينية لشهداء غزة: "لانثق بحماس ولا وزارة الصحة"

أكد "البيت الأبيض"، أنه يعمل مع شركائه على الأرض لتسريع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية، "جون كيربي"، مساء اليوم الخميس.

قال البيت الأبيض: "الضحايا في غزة ليسوا قريبين من الأرقام التي تخرج من هناك، نعرف أن هناك ضحايا مدنيين في غزة ولكن لا ينبغي الاعتماد على أرقام حركة حماس ووزارة الصحة بغزة".

الهُدنة الإنسانية:

أشار البيت الأبيض: "من حق إسرائيل أن تستهدف وتلاحق حماس بعدما حصل في السابع من أكتوبر، كما أن الهدنة الإنسانية قد تكون لساعات وفي بعض المناطق لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في غزة".

أضاف البيت الأبيض: "الرئيس بايدن كان واضحًا بشأن التعامل مع أي تدخل إيراني في الصراع بين إسرائيل وحماس، كما أن الأمم المتحدة هي التي دعت وزير الخارجية الإيراني، ونريد أن تستغل وجوده لسؤاله عما تقوم به بلاده".

استطرد البيت الأبيض: "حماس ضاعفت الأرقام بعد الهجوم على المستشفى المعمداني ونعلم أن هذه الأرقام غير صحيحة، و ننصحكم بعدم استخدام الأرقام التي تعلنها حماس الإرهابية، والتي تمنع الآلاف من مغادرة غزة، و يجب تجنب كل الضحايا المدنيين وهذا ما ناقشناه مع شركائنا في إسرائيل".

تابع البيت الأبيض: "يجب إعادة كل الرهائن من غزة، وسنواصل جهودنا في هذا الصدد، كما أنه لا يمكنني التحدث عن حالة وظروف مقتل عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح ونعبر عن تعازينا له، كما أن فكرة حل الدولتين ليست جديدة والرئيس بايدن يؤمن بذلك وأصبحت مهمة صعبة ولا نعلم كيف تكون آفاقها".