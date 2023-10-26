عاجل
عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُطلق قنابل ارتجاجية وعنيفة على قطاع غزة مفاتيح العودة... فلسطينيون يحملون هويتهم ويتوارثونها جيلا بعد جيل
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تُشكك في الأرقام الفلسطينية لشهداء غزة: "لانثق بحماس ولا وزارة الصحة"

جون كيربي
جون كيربي

أكد "البيت الأبيض"، أنه يعمل مع شركائه على الأرض لتسريع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية، "جون كيربي"، مساء اليوم الخميس.

txt

الدمار في غزة.. صور الأقمار الاصطناعية تُظهر أضرار ما قبل وبعد القصف الإسرائيلي

txt

حقيقة مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ توغل بالدبابات في شمال غزة (تفاصيل)

 قال البيت الأبيض: "الضحايا في غزة ليسوا قريبين من الأرقام التي تخرج من هناك، نعرف أن هناك ضحايا مدنيين في غزة ولكن لا ينبغي الاعتماد على أرقام حركة حماس ووزارة الصحة بغزة".

الهُدنة الإنسانية:

 أشار البيت الأبيض: "من حق إسرائيل أن تستهدف وتلاحق حماس بعدما حصل في السابع من أكتوبر، كما أن الهدنة الإنسانية قد تكون لساعات وفي بعض المناطق لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في غزة".

 أضاف البيت الأبيض: "الرئيس بايدن كان واضحًا بشأن التعامل مع أي تدخل إيراني في الصراع بين إسرائيل وحماس، كما أن الأمم المتحدة هي التي دعت وزير الخارجية الإيراني، ونريد أن تستغل وجوده لسؤاله عما تقوم به بلاده".

 استطرد البيت الأبيض: "حماس ضاعفت الأرقام بعد الهجوم على المستشفى المعمداني ونعلم أن هذه الأرقام غير صحيحة، و ننصحكم بعدم استخدام الأرقام التي تعلنها حماس الإرهابية، والتي تمنع الآلاف من مغادرة غزة، و يجب تجنب كل الضحايا المدنيين وهذا ما ناقشناه مع شركائنا في إسرائيل".

 تابع البيت الأبيض: "يجب إعادة كل الرهائن من غزة، وسنواصل جهودنا في هذا الصدد، كما أنه لا يمكنني التحدث عن حالة وظروف مقتل عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح ونعبر عن تعازينا له، كما أن فكرة حل الدولتين ليست جديدة والرئيس بايدن يؤمن بذلك وأصبحت مهمة صعبة ولا نعلم كيف تكون آفاقها".

الجريدة الورقية