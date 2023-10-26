محافظ جنوب سيناء ورئيس البنك الزراعي في جولة تفقدية بمجلس مدينة شرم الشيخ

فوده يصطحب رئيس البنك الزراعي في جولة تفقدية بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.. علي هامش جولته للمحافظة لتقديم أنواع الدعم المختلفة مواد غذائية وأجهزة كهربائية لحديثي الزواج

اصطحب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بجولة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك علي هامش زيارته للمحافظة لتقديم أوجه الدعم المختلفة للاهالي، مواد غذائية، وأجهزة كهربائية لحديثي الزواج.

تفقد خلالها المحافظ ومرافقيه الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر، وقاعة الاجتماعات الكبري، وقام المحافظ بشرح مكونات المبنى علي ماكيت مبني مجلس المدينة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن، وذلك بطريقة سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويساهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني و التكنولوجي والرقمي.

رافق المحافظ وضيفه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات.

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