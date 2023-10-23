الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار فعاليات المعسكرات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز الشباب بجنوب سيناء

استمرار فاعليات المعسكرات
استمرار فاعليات المعسكرات الكشفيه بجنوب سيناء

تواصل إدارة تنميه النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فاعليات المعسكرات الكشفيه لغير الكشفين بمراكز الشباب و المدارس، بهدف تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بالمدارس .

 تهدف المعسكرات إلى مشاركة طلاب المدارس وغير الكشفيين في اتخاذ وصناعة القرار الكشفي، وتحقيق أهداف الحركة الكشفية في قانونها، وأسسها، وطريقتها.

 إضافة إلى أن المخيم يعد فرصة لترسيخ أواصر الصداقة، وتبادل الخبرات بين القيادات الكشفية مما يكون له أثرًا إيجابيًا في إثراء المعارف والمهارات.

الجدير بالذكر ان المعسكرات تنطلق بمراكز الشباب و المدارس خلال الفتره من ١٥ / ١٠ حتي ١٥ / ١ .

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي، وكيل الوزارة ، ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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الجريدة الورقية