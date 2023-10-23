ندوه عن انتصارات أكتوبر المجيدة في الذكري الخمسين بمركز شباب الساحل

نفذ مركز شباب الساحل بطور سيناء ندوه عن انتصارات اكتوبر المجيده في الذكري الخمسين وذلك عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره .

وذلك للتاكيد علي دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها، لما قدموا رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ، كما وجة الجميع باستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

حرصا من مركز شباب الساحل بطور سيناء وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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