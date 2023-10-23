مليار دولار القيمة التأمينية لمعرض آثار رمسيس الثاني في أستراليا

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة سيفتتح في أستراليا 17 نوفمبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القيمة التأمينية للمعرض بلغت مليار دولار، موضحًا أنه في محطته السابقة بفرنسا بلغ عدد زوار المعرض مليون و484 ألف زائر، محطمًا بذلك الرقم القياسي في تاريخ تنظيم الفعاليات الثقافية فى فرنسا.

وقال وزيري، خلال مؤتمر صحفي في متحف الحضارة بحضور د.زاهي حواس:المعرض يُبرز حقبة تاريخية مُميزة لمصر القديمة مليئة بالأسرار والمفاجآت من خلال ما ترويه القطع الأثرية التي سيعرضها المعرض ويبلغ عددها 182 قطعة أثرية فريدة من نوعها.

وأضاف تم اختيار تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني لعرضه بشكل استثنائي لأول مرة خارج مصر في نسخة المعرض بباريس، وهو ما يأتي تقديرًا لدور العلماء الفرنسيين في تقديم المساعدة والدعم في ترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثاني في عام 1976، معربًا عن تقدير الشعب الفرنسي البالغ لهذا المعرض وولعهم وشغفهم الكبير بالحضارة المصرية.

وقال إنه معرض رائع ولا يقتصر فقط على عرض مجموعات مميزة من القطع الأثرية المصرية التاريخية والتي يُعرض بعضها لأول مرة خارج مصر، ولكنه يُتيح أيضاً لزائريه من عشاق الحضارة الفرعونية القديمة تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي.

جدير بالذكر، أن معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" شهد إقبالًا كبيرًا من زائريه خلال محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، والثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022وحتى 22 يناير 2023، ومن المقرر أن يقام في مدينة سيدني بأستراليا نوفمبر المقبل.

وأكد وزيري، أنه جارٍ العمل على إقامة معرض اقي في الصين العام القادم ويستمر لمدة عام وذلك ففي إطار تحقيق مزيد من الدخل لوزارة السياحة والآثار.