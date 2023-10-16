الأعلى للآثار يعلن تفاصيل كشف أثري ضخم في المنيا (فيديو)

كشف المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة عن جبانة كبار الموظفين والكهنة في منطقة الغريفة بتونة الجبل في محافظة المنيا.

وأظهرت الجبانة العديد من المقابر المنحوتة في الصخر، وتحتوي على مئات القطع الأثرية مثل التمائم والحلي والتوابيت الحجرية والخشبية التي تحتوي على المومياوات، كما توجد أيضًا مجموعة من التماثيل الفخارية والخشبية لبعض كبار الموظفين.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن البعثة المصرية اختارت منطقة الغريفة الأثرية للكشف الأثري الحديث.

وأكد التركيز في الاستكشاف على جبانة العصر المتأخر وجبانة الدولة الحديثة، مضيفًا أن الكشف أثار اهتمامًا عالميًّا بسبب أن العديد من البعثات الأجنبية كانت تبحث عن هذا الموقع، ولكن البعثة المصرية كانت الأكثر حظًا في العثور عليه.

الأعلى للآثار: العثور على كمية كبيرة من القطع الأثرية في الجبانة

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه جرى العثور على كمية كبيرة من القطع الأثرية في الجبانة، والكشف عن أكثر من 25 ألف تمثال أوشاتبي وآلاف التمائم والمومياوات والتوابيت الخشبية والأواني التي تحتفظ بالأحشاء مثل الأمعاء والكبد والرئتين.

وأشار وزيري إلى أهمية الكشف الأثري في تونة الجبل، إذ جرى العثور على بردية كاملة نادرة تعود إلى العصور القديمة، وتشتمل على كتاب الموتى، ويعتبر هذا الاكتشاف مهمًا جدًا للدراسات الأثرية في مصر وعلى مستوى العالم.