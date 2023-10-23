الإثنين 23 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طالب بضبط الأسعار

النائب حازم الجندي يقترح إنشاء منطقة حرة لدعم صناعة الأسمدة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع صناعة الأسمدة والكيمياويات يتأثر بما تتأثر به وتعاني منه القطاعات الصناعية بوجه عام من مشكلات يجب سرعة حلها لكي يساهم القطاع في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وأيضا مشكلة ضبط الأسواق وآلية ذلك، نظرا لما يعانيه الفلاح المصري في الحصول على السماد ووجود مافيا للسوق السوداء في هذا القطاع أيضا.

txt

عواد باع أرضه.. يحيى الفخراني يوجه رسالة نارية لإسرائيل من مجلس الشيوخ

txt

مجلس الشيوخ واستدعاء الوطن


وأشار الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لمناقشة دراسة عن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، إلى ضرورة تركيز وتوجيه الاهتمام بزاوية مشكلات الصناعة ذاتها.

وأوصى الجندي، ببيع الغاز بسعر تفضيلي للشركات التي لا تصدر لدعمها لتغطية احتياجات السوق المحلي، وبيع الغاز بالسعر العادي للشركات التي تصدر مع دعمها بشكل مختلف وإتاحة الدراسات التسويقية العالمية لها لخلق فرص تصدير جديدة بأسعار أفضل.

وطالب بدعم صناعة الأسمدة العضوية، وقال إن لمصر فرص كبيرة في هذا المجال طبقا للدراسات، وأيضا ازدياد الطلب العالمي عليها، كما اقترح إنشاء منطقة حرة بشراكات أجنبية وشراكات من القطاع الخاص المصري، لإنشاء مصانع متخصصة في الأسمدة الكيماوية والأسمدة العضوية، مع مراعاة المعايير والاشتراطات الدولية الجديدة التي تزيد من فرص التصدير للمنتج المصري.

مواد متعلقة

عواد باع أرضه.. يحيى الفخراني يوجه رسالة نارية لإسرائيل من مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يلبي دعوة "رئيس برلمانية الوفد " بالتصفيق لدعم شعب مصر

الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الثلاثاء 3 أكتوبر
الجريدة الورقية