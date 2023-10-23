خبير: قمة القاهرة للسلام أكدت أن القضية الفلسطينية في قلب مصر (شاهد)

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن قمة القاهرة للسلام، أكدت أن القضية الفلسطينية في قلب مصر.

وتابع "أحمد" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"،اليوم الإثنين، أن قمة القاهرة للسلام وجهت رسالة مهمة للشرق الأوسط، بأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر والدول العربية، في ظل تصعيد غير مسبوق لم نشده من قبل من الجانب الإسرائيلي.

وواصل أحمد أن الحكومة الإسرائيلية مندفعة بهستريا نحو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس برعاية و دعم غربي وعسكري وسياسي وقانون في مجلس الأمن الدولي، ما أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تتمادى في هذا الاندفاع والتصعيد"

وأكمل أن مصر حذرت بأن الاندفاع والتصعيد سيقود المنطقة إلى الهاوية، ويهدد بالتوسع في حرب إقليمية، ولذلك وضعت قمة القاهرة خارطة طريق للتحرك على 3 مسارات متكاملة ومتوازنة"، لافتا إلى أن المسار الأول الإنساني المتعلق بالإسراع بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق فى غزة، إذ يواجه جريمة حرب متكاملة الأركان من قطع الغذاء والدواء والكهرباء والماء فى ظل موت الضمير الإنساني، والمسار الثانى وهو التهدئة ووقف التصعيد، والمسار الثالث السياسي المتمثل في حل الصراع من جذوره من خلال إزالة الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية".

الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 4700 شهيد، وإصابة نحو 15 ألفًا آخرين، مُترافقًا مع استمرار عمليات الاقتحام والقتل في الضفة الغربية، التي أسفرت عن استشهاد 95 مواطنًا آخرين منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال كلمته في قمة "القاهرة للسلام" أمس الأول - ضرورة وقف العدوان فورًا، والرفض الكامل لأية خطط لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن السبب الرئيس لما يجري هو غياب الأفق السياسي، وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والشرعية الفلسطينية العربية، وهو الذي أدى إلى الانفجار الكبير الذي نشهده الآن.

وتابع أبو ردينة، قائلًا "حذرنا مرارًا من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، وغياب الدور الأمريكي الضاغط على إسرائيل، لإلزامها بالاتفاقات والشرعية الدولية، والقانون الدولي".. مؤكداً ضرورة إيجاد أفق سياسي حتى لا تنفجر المنطقة بأسرها.

أرسلت رواندا مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة؛ تعبيرًا عن تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وهبطت طائرة شحن تابعة لشركة (رواند إير) تحمل 16 طنًا من الأدوية والغذاء والمياه في الأردن، ومن المتوقع أن تصل المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، "إن حكومة رواندا، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تعمل نيابة عن الحكومة الأردنية، قدمت مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضافت ماكولو: "تم استلام التبرع لدعم جهود الإغاثة الدولية الجارية في عمان، وهو يتكون من 16 طنًا من المواد الغذائية، تشمل أغذية مدعمة للأطفال وأدوية ومستهلكات طبية"، مشددة مجددًا على ضرورة وقف التصعيد لحماية أرواح المدنيين الأبرياء.