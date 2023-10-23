محافظ كفرالشيخ يتابع نشاط اليوم الثانى لبرنامج"المرأة تقود " لتأهيل 100 سيدة للقيادة

بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب



تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ونائب المحافظ عمرو البشبيشى، الاثنين، نشاط اليوم الثانى من البرنامج التدريبى "المرأة تقود "، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوم تدريبى، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز إستدامة للتدريب بديوان عام المحافظة، وتحاضر فيه النائبة، هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، بحضور أحمد جمال، وسامر النجار، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز إستدامة للتدريب، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون والدور الوطنى البناء والمهم الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى، قائلاً : " الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفرالشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

أكد نور الدين أن برنامج " المرأة تقود " يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

قال نائب محافظ كفرالشيخ، أنه تم إطلاق برنامج " المرأة تقود " لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أوالخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة،ورؤية مصر 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ لافتاً، أن البرنامج يستمر على مدار 15 يوم تدريبى بـ 3 أسابيع بمركز إستدامة للتدريب بديوان عام المحافظة، مقدماً خالص الشكر للقائمين على البرنامج.