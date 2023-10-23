الجنايات تحجز إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم للنطق بالحكم

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا بحجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"، للحكم في جلسة 21 يناير.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

حبس عامل بمحل أجهزة كهربائية في الموسكي بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي





أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس عامل بمحل أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.

تبين من خلال التحريات أن المتهم يعمل بمحل أجهزة كهربائية ويتاجر في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من محل أجهزة كهربائية مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى.