الجيش الإسرائيلي يستهدف 31 مسجدًا و 3 كنائس في غزة

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمر 31 مسجدًا بشكل كامل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، كما دمر 3 كنائس بشكل بالغ.

الجيش الإسرائيلي يستهدف دور العبادة

قال المرصد إن الجيش الإسرائيلي يستهدف دور العبادة في غزة بشكل ممنهج، حيث لم يكتفِ بتدمير المساجد بل هاجم الكنائس أيضًا.

وأشار المرصد إلى أن كنيسة الروم الأرثوذكس، التي تعتبر ثالث أقدم كنائس العالم، كانت من أبرز الكنائس التي تعرضت للقصف الإسرائيلي.

واعتبر المرصد أن هذه الجرائم الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي دور العبادة.

طوفان الأقصى

شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يوم السبت، 7 أكتوبر 2023، عملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وبدأت العملية بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إصابة عشرات الإسرائيليين ووقوع أضرار مادية كبيرة. ردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال والنساء.

وقف إطلاق النار

واستمر القتال لمدة 16 يومًا، وانتهى بإعلان وقف إطلاق النار في 22 أكتوبر 2023.

وكانت الحرب أطول وأشد عنفًا من أي صراع سابق بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

أودى القتال إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، كما أدى إلى تفاقم التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.