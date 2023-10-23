«الأقصى من العدوان إلى الطوفان».. بمركز الحوار للدراسات السياسية

أقام مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بالتعاون مع الصالون البحرى المصرى، ندوة تحت عنوان: «الأقصى من العدوان إلى الطوفان» بمقر مركز الحوار بالدقى.

تحدث فى الندوة اللواء الدكتور محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي- أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، اللواء أركان حرب حمدى لبيب، نائب رئيس مؤسسة الحوار، اللواء محمد عبدالواحد خبير–الأمن القومى، وأدار الندوة الباحث محمد ربيع– الباحث فى العلوم السياسية.

ناقشت الندوة عدة محاور، جاء فى مقدمتها «المعركة الفلسطينية وتصحيح المفاهيم، الأزمة الراهنة – قراءة فى المستجدات، مصر– الموقف والدور، الأزمة وتحديات الأمن القومى العربى، المواقف الإقليمية والدولية – دور مطلوب.

من جانبها، أكدت الكاتبة سميحة المناسترلى، رئيس مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، خلال مشاركتها بالندوة، على ضرورة إنهاء هذا الابتزاز المتواصل من العدو الإسرائيلى لشعب فلسطين ومصر والمنطقة العربية منذ ٧٠ عاماً، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف اليوم قبل غد مستثمرين الوضع الحالى من احتجاجات بالغرب وتضامنها مع التحالفات المصرية العربية، وأيضاً ما تشهده إسرائيل من خلافات داخلية، مشيرة إلى أن مكانة مصر اليوم تمكنها من اتخاذ قرارات حاسمة، نظراً لاستعادة مكانتها بفكر وسياسة قيادة رشيدة، مؤكدة على ثقتها ودعمها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكان من توصيات الندوة، ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الفلسطينى، رفض جميع الممارسات الإسرائيلية واعتداءاتها ضد المدنيين والأبرياء، مطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته من أجل التدخل الفعلى لوقف المجازر الإسرائيلية فى حق الشعب الفلسطينى، رفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية وأى محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم أو أن يكون ذلك على حساب دول المنطقة، ضرورة توحيد الصف الفلسطينى صفاً واحداً، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى وحماية حدود الدولة المصرية وسيادتها واستقلالية قراراتها والعمل على حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً ومتكاملاً يضمن حقوق الشعب الفلسطينى.