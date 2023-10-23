"ضيف الله" يطالب بحلول جذرية للقضاء على مشكلة نقص الأسمدة وعدالة التوزيع

طالب النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ، بايجاد حلول جذرية للقضاء على مشكلة نقص الأسمدة وعدم عدالة التوزيع على الفلاحين والمزارعين، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهد كبير وبالرغم من ذلك لا تصل الأسمدة إلى المزارعين.

وشدد ضيف الله في كلمته في الجلسة العامة اليوم على ضرورة أن تقوم الدولة بتشجيع المزيد من المصانع فليس من المعقول أن مصر تصنف في المركز التاسع في تصدير الأسمدة ولدينا هذه القلاع الصناعية الكبرى.

تقديم مزيد من التسهيلات في استخراج التراخيص

وتابع ضيف الله أنا حزين جدا أن مصر في المرحلة الأخيرة مطالبا بمزيد من الدعم بتقديم مزيد من التسهيلات في استخراج التراخيص وغيرها للمستثمرين.

وتوجه ضيف الله بالشكر والتقدير والاحترم إلى مجلس الشيوخ وأعضاؤه ورئيسه الذي قام بأول خطوه استبقاقية للرد على الأحداث في غزة.