حملة مكبرة لرفع المخلفات بمجلس قروى الغرب بهجورة بنجع حمادي

قاد مصطفى عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، بنجع حمادي شمال محافظة قنا قنا اليوم الأحد، وبحضور ناجح حلمى سكرتير القرية، حملة نظافة موسعة على مستوى زمام الوحدة المحلية القروية .

و استهدفت رفع عدد 57 نقلة من الاتربة والمخلفات من موقع مركز شباب قرية سلاجة المزمع انشائه بتعاون الاهالى بمعداتهم ومعدات الوحدة المحلية للقرية وبعض معدات الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، كما جرى اعمال النظافة بالطريق السريع بالاضافة الى مدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الارصفة وطريق العام وحول المدارس ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

و شدد أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.