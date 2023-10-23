زراعة أشجار مثمرة وزينة بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذ للمبادرة الرئاسية للتشجير ، والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.

من خلال توفير مساحات خضراء والحد من التلوث، مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، ويحقق البعد الجمالى بمدن ومراكز المحافظة ، من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، زراعة 50 شجرة زينة ومثمرة بجوار مطافى سمالوط على الطريق الدائري ، مؤكداً ، استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية ، لزيادة المساحات الخضراء ، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري ، بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز مطاي ومدينة مطاي شمال المحافظة ، أكد هشام فايز رئيس المركز، أنه تم زراعة ١٣٣ شتلة مثمرة وغير مثمرة بالطريق الدائري بالمدينة ، وقص فروع الأشجار التي تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية، بالإضافة ، إلى قص الحشائش وتهذيب الأشجار ، وري حديقة ميدان الشهيد ، وميدان السلام ، وري الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي ودائري مدينة مطاي ، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي.