لضبط أسواق السوق بالتزامن مع المبادرة .. إجراءات حازمة بالمحافظات لخفض الأسعار

بإجراءات حازمة.. تواصل الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإجراءات الازمة لضبط الأسواق، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لضبط آليات تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وتشمل المبادرة العديد من السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

وتهدف المبادرة إلى المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعانى منها العديد من دول العالم.

ضخ كميات كبيرة من السلع

جاءت أبرز ركائز الحكومة لضبط الأسعار من خلال وزارة التموين، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

وأعلنت وزارة التموين مؤخرًا عن ضخ 90 طن سكر، 30 طن أرز بالعديد من المنافذ المشتركة بين وزارة التموين والقطاع الخاص لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

حملات رقابية

فيما تشن وزارة التموين العديد من الحملات على المحلات والأسواق لضبط الأسعار وفى حالة وجود محلات تقوم ببيع السلع بأسعار غير المعلن عنها يتم تحرير محضرا له على الفور، مشيرا إلى أنه منذ بداية الشهر وحتى الآن تم تحرير 3256 محضرا بجميع أنحاء إدارات التموين على مستوى المحافظة.

فيما أوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن المنافذ والمحلات الكبرى المشاركة فى المبادرة تشهد إقبالا كبيرا يوميا من المواطنين لشراء جميع أنواع السلع وليست فقط السلع المعلنة.

شودار بالمحافظات

من جهته أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تدشين العديد من الشوادر بالمحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية مشتركة بالمبادرة كمرحلة أولى مثل مرسى مطروح والمحافظات الحدودية، وذلك بالتعاون مع المحافظين بحيث تشمل نفس السلع بنفس الأسعار الموجودة في المبادرة.

وأشار الاتحاد إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة على الأرض، تشمل الوصول للبقالات، وأن البداية ستكون من السلع التي تم البدء بها والمنتجة من الشركات الكبرى، وتشمل الزيوت والجبن الأبيض وما شابه تلك الأصناف، مشددًا على أن وصول ونفاذ المبادرة على مستوى الجهورية، قد يستغرق وقتاً لكن ستصل في النهاية لشرايين سلاسل الإمداد باختلاف أنواعها وبأسرع ما يمكن، موضحًا أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، اليوم، شهد الاطلاع على المعوقات التي تواجه المبادرة ومن ثم صدرت قرارات فورية لعلاجها من جذورها.