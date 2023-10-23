إطلاق خدمة الغاز الطبيعى بقريتين في الحسينية بالشرقية

أعلنت وزارة البترول إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدتين سكنيتين فى قريتى شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر 4 بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقريتين المدرجتين ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

وأنهت شركة مودرن جاس تنفيذ شبكة الضغط البينى بقرية شهداء بحر البقر 2 بطول 1476 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعدية دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 26175 متر شاملة فرعات المنازل ، وفى قرية بحر البقر 4 ، تم تنفيذ شبكة الضغط البينى بطول 1470 متر ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعدية دفع نفقى موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 9249 متر شاملة فرعات المنازل.

وأوضح المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس أنها تعمل مع المواطنين بالقريتين على الإسراع بإجراءات التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل الخاصة بهم على فاتورة الاستهلاك .

وأكد أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة وأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 1200 وحدة سكنية بالقريتين، وبتدفيع الغاز إلى القريتين فقد قامت الشركة بتشغيل الغاز الطبيعي لـ 16 قرية بمحافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ( المرحلة الأولى) ، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.