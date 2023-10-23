فحص ١٨٦٦ طالب و طالبة خلال حمله ١٠٠ يوم صحة بالبحر الاحمر







أعلنت محافظة البحر الاحمر عن انطلاق مبادرة (١٠٠ يوم صحة) مدارس بمشاركة جميع قطاعات الصحة في محافظة البحر الأحمر

•وأوضحت المديرية، أنه فى إطار مبادرة ١٠٠ يوم صحة مدارس تم الدفع بفرقه مدربة على أعلى مستوى لفحص ما يقرب من ١٨٦٦ طالب وطالبة بمدارس المحافظة حتى الآن و عمل التوعيه اللازمة لهم بذلك الشأن لرفع الوعي الصحي لديهم عن كيفية الوقاية من الامراض المختلفة و التأكيد علي نمط الحياة السليم

حيث فحصت القوافل الطلاب بمدرسة التضامن للتعليم الأساسى بالغردقة و مدرسة الحراجية براس غارب و مدرسة عمار بن ياسر بسفاجا ومدرسة ابو بكر الصديق بالقصير ومدرسه ال برهان تعليم اساسى بمرسى علم ومدرسة عدلى منصور بالشلاتين و مدرسة احمد زويل الابتدائيه بحلايب و مدرسة السلام بنين بالغردقه و مدرسه الأمل الابتدائيه بالغردقه و مدرسة السلام بنات بالغردقة

وصل عدد المفحوصين الي ١٨٦٦ و عدد الحالات المرضية المستخرجة ١١٥ وعدد حالات مبادره الأمراض المزمنة ١٠١

و عدد حالات مبادرة صحة المرأة ٨٩

و تم إدخال البيانات الخاصة بهم على النظام الخاص بوزارة الصحة، مشيرة إلى أنه جارى بدء التحويل للطلاب الذين تم اكتشاف إصابتهم بأى مرض .

وتشتمل المبادرة علي فحص شامل لطلبة المرحلة الابتدائية يشمل فحص الوزن و الطول والكشف المبكر عن امراض القلب الروماتيزمية وقوه الابصار وسوء التغذية والتقزم والانيميا

بالتعاون مع التأمين الصحى و التربية و التعليم

وجاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر



و اشراف الدكتور اسماعيل العربى و كيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر