إسرائيل تعثر على تعليمات لإنتاج أسلحة كيميائية مع “حماس”

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، أنه تم العثور على تعليمات لإنتاج أسلحة كيميائية مع عنصر لحماس، وفق روسيا اليوم.

وقال هرتسوغ: "هذه مواد تابعة لتنظيم القاعدة، نحن نتعامل مع داعش والقاعدة وحماس، وفي هذه المواد يوجد تعليمات حول كيفية صنع أسلحة كيميائية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على "USB" يتضمن تعليمات لإنتاج تعليمات لإنتاج أسلحة كيميائية كانت بحوزة أحد عناصر حماس القتلى الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى اطلاعه على نسخة من الملفات التي عرضتها وزارة الخارجية الإسرائيلية على الموقع الأمريكي، إن الجنود عثروا بداخل الـ"USB" على تعليمات تنص على كيفية إنتاج سلاح كيميائي مرتجل يعتمد على السيانيد.

وذكر الموقع الأمريكي برغم أنه لا يتضح من الملف ما إذا كانت حماس جدية أو ما إذا كانت لديها خطة عملياتية لاستخدام الأسلحة الكيماوية، فإن وجود الملف قد يشير إلى أن الحركة كانت مهتمة بمعرفة إنتاج مثل هذا الجهاز.