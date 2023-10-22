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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار جلسات التخاطب وتنمية المهارات بمركز التنمية الشبابية بالطور

مراكز شباب طور سيناء
مراكز شباب طور سيناء

يواصل مركز التخاطب وتنمية المهارات، بمركز التنميه الشبابية بالطور بمحافظة جنوب سيناء، العمل مجانا، وتبدأ مواعيد العمل بالمركز من السبت إلي الأربعاء من كل أسبوع من الساعة السادسة مساء، وذلك ضمن برنامج جسور الأمل، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة علي مستوي الجمهورية.

ويهدف مركز التخاطب إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال وذويهم، من خلال برامج توعية للأسرة وكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى علاج لحالات المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام والتأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.

يجري العمل بالمركز برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره، و احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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الجريدة الورقية