غدًا..محاكمة زوج مذيعة شهيرة في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلب

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا، الحكم على زوج المذيعة أميرة ابو شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد.



وأحالت النيابة العامة بأكتوبر المتهمين للمحاكمة الجنائية، وكانت حددت جلسة 11 سبتمبر نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.



استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفي.