مدير أمازون للوفد: بيع 10 ملايين منتج على متجر "شجع المنتج المصري" 

أكد عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر (Amazon.eg)، أن صفحة "شجع المنتج المصري" تمكنت من تقديم دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتهم من خلال موقع أمازون مصر مما يتيح للملايين من العملاء في جميع أنحاء الجمهورية فرصة الحصول على منتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الصاحي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إن أمازون مصر تعمل باستمرار على مساعدة الشركات الصغيرة على تحقيق ما تفعله الشركات الكبيرة. وإدراكاً لما يتطلبه الأمر لإدارة شركة صغيرة، تسمح الشراكة مع أمازون مصر للبائعين بالاستفادة من إمكانيات أمازون مصرغير المحدودة لتحقيق النجاح، حيث يمكنهم التركيز على علامتهم التجارية ومنتجاتهم بدلاً من التركيز على الخدمات اللوجستية والمستودعات والتنفيذ وخدمة العملاء والعديد من الجوانب الأخرى المرهقة أحيانًا.

أضاف مدير عام أمازون مصر، أن متجر "شجع المنتج المصري" قد انضم له حوالي 10 آلاف بائع، حققوا مبيعات بأكثر من 10 ملايين منتج على المنصة خلال عام 2023 حتى وقتنا هذا، مما ساعد في تنمية مبيعاتهم بنحو 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.