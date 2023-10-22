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الأحد 22 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زمالك 2010 يكتسح أجياد في دوري منطقة الجيزة

زمالك 2010
زمالك 2010

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 على أجياد ، بعشرة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعتهما  اليوم الأحد على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الخامسة من بطولة دوري منطقة الجيزة.

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الزمالك مواليد 2004 يهزم أورانج بثلاثية في دوري منطقة الجيزة

أحرز أهداف الزمالك: ياسين مصطفى  هدفين، محمد أحمد الديب وياسين عمرو وعمر رضا ومحمد حاتم وأدهم عادل وأحمد علي بسيوني وياسين محمود ياسين وفتحي محمد .

وحرص على حضور المباراة كل من: طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" بالنادي ومحمد مصطفى ممس المدير الفني للمدرسة ومحمد صبحي المدير الإداري وذلك لمؤازرة الفريق.

ويقود فريق زمالك 2010: عمرو مجدي مديرا فنيا، مصطفى عبد العظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين،  أحمد صلاح مدربا لحراس المرمى، هشام رسلان تأهيل وإصابات، محمد صبحي إداريا ومحمد سليمان عامل مهمات.

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